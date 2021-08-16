Son dakika haberi... Antalya'da 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi... Antalya'da 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... Antalya'da 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 13 yaşındaki sürücü yaralandı, 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 13 yaşındaki sürücü yaralandı, 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Gazi Mahallesi'ndeki Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde K.D'nin (13) kullandığı 07 UY 341 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Bedirhan Şirazi (15) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Şirazi hayatını kaybetti, yaralı sürücü K.D. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerindeki incelemenin ardından Şirazi'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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