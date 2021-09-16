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Son dakika haberi! Annesinin başına keserle vurarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Annesinin başına keserle vurarak öldürdü

Son dakika haber... Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, annesinin başına keserle vurarak öldürdü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, annesinin başına keserle vurarak öldürdü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hançerli Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İki katlı evin üstünde oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kamil Güler'in (35) annesi Nermin Güler'in (66) başına keserle vurarak öldürdüğü öne sürüldü. Eşini arayan Recep Güler (68) telefona cevap alamayınca şüphelendi ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giden polis ekipleri kapının açık olduğunu ve kanlar içerisinde yerde yatan Nermin Güler'i gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının olay yerinde yaşamanı yitirdiği belirledi. Kamil Güler, yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alınırken, anne Güler'in kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇANAKKALE

Son dakika haberi! Annesinin başına keserle vurarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü

Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü

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