Sigara parası için annesini ekmek bıçağı ile kovalayan adam kardeş katili oldu

Denizli'de istediği sigara parasını vermeyen annesi Sıdıka Şafak'ı bıçakla kovalayan Volkan Şafak, araya giren kardeşi Yasin Şafak'ı ekmek bıçağıyla yaraladı. Yasin Şafak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.