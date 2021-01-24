Sigara parası için annesini ekmek bıçağı ile kovalayan adam kardeş katili oldu
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Sigara parası için annesini ekmek bıçağı ile kovalayan adam kardeş katili oldu

24.01.2021 12:52 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:21

Denizli'de istediği sigara parasını vermeyen annesi Sıdıka Şafak'ı bıçakla kovalayan Volkan Şafak, araya giren kardeşi Yasin Şafak'ı ekmek bıçağıyla yaraladı. Yasin Şafak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay bugün saat 09.00 sıralarında Güzelköy Mahallesi 1800 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunlarının olduğu belirtilen Volkan Şafak, annesi Sıdıka Şafak'tan sigara parası istedi.

EKMEK BIÇAĞIYLA ANNESİNİ KOVALADI

Sıdıka Şafak, oğlunun isteğini geri çevirdi. Bunun üzerine sinirlenen Volkan Şafak, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini kovalamaya başladı.

KARDEŞİNİ BIÇAKLADI

Araya giren kardeşi Yasin Şafak, ağabeyini sakinleştirmek istedi. Bu sırada iki kardeş arasında arbede yaşandı. Volkan Şafak, elindeki bıçakla kardeşi Yasin'i karnından yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yasin Şafak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Volkan Şafak'ı gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sigara parası için annesini ekmek bıçağı ile kovalayan adam kardeş katili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
FAKİRLİK: ağır imtihan
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CİMBOMLU: Ah benim cahil insanim.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
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