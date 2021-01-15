Ankara'da çocukların kar keyfi
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Ankara'da çocukların kar keyfi

15.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:29
Ankara'da çocukların kar keyfi

Ankara'da çocukların kar keyfiANKARA'da kar yağışı ile birlikte sokağa çıkan çocuklar, kızakla kayıp, kartopu oynayarak eğlendi.

Ankara'da çocukların kar keyfi

ANKARA'da kar yağışı ile birlikte sokağa çıkan çocuklar, kızakla kayıp, kartopu oynayarak eğlendi.

Başkent'te sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde de etkisini sürdürdü. Özellikle kentin yüksek kesimlerinden etkili olan yağış nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, çocuklar karın keyfini çıkardı. Cadde ve sokaklarda, kızak, tepsi ve poşetlerle kayan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.

Ankara'da çocukların kar keyfi
Ankara'da çocukların kar keyfi
Ankara'da çocukların kar keyfi
Ankara'da çocukların kar keyfi
Ankara'da çocukların kar keyfi
Ankara'da çocukların kar keyfi
Ankara'da çocukların kar keyfi
Ankara'da çocukların kar keyfi
Ankara'da çocukların kar keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun ÖZALP

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