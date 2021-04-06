Son dakika haberi: alacak tartışmasında 2 kişiyi öldüren şüpheli, adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre ŞÜPHELİ TUTUKLANDISamsun'da borç-alacak meselesinden husumetli olduğu Mevlüt Ceylan (53) ve akrabası Ümmet Ceylan'ı (56) tabanca ile vurarak öldüren, Dursun Asma, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Samsun'da borç-alacak meselesinden husumetli olduğu Mevlüt Ceylan (53) ve akrabası Ümmet Ceylan'ı (56) tabanca ile vurarak öldüren, Dursun Asma, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN