Son dakika haberi: alacak tartışmasında 2 kişiyi öldüren şüpheli, adliyede (2)

Gelen son dakika haberlerine göre ŞÜPHELİ TUTUKLANDISamsun'da borç-alacak meselesinden husumetli olduğu Mevlüt Ceylan (53) ve akrabası Ümmet Ceylan'ı (56) tabanca ile vurarak öldüren, Dursun Asma, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.