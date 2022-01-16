Son dakika haberi | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
AA / Mehmet Kandemir - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dinar ve Dazkırı'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Dinar otogarında yakaladığı Türkmenistan uyruklu B.A'nın üst aramasında 70 gram eroin, 34 gram metamfetamin ile alüminyum folyolar ele geçirdi.
B.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
AA / Mehmet Kandemir - Son Dakika Haberleri