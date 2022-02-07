Son dakika haberi... Afganistan'da çığ altında kalan 20 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberi... Afganistan'da çığ altında kalan 20 kişi öldü

AA, Emel Öz - Güncel
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Son dakika haberi... Afganistan'da çığ altında kalan 20 kişi öldü

Son dakika haberine göre Afganistan'ın doğusunda çığ düşmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'ın doğusunda çığ düşmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre yetkililer, Kunar vilayetinin Dangam bölgesinde çığ düştüğünü bildirdi.

Çığ altında kalan 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini kaydetti.

AA / Emel Öz - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Afganistan, Güncel, Haber

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