Son dakika haberi: Adana'daki uyuşturucu ve yolsuzluk operasyonu
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Son dakika haberi: Adana'daki uyuşturucu ve yolsuzluk operasyonu

Son dakika haberi: Adana'daki uyuşturucu ve yolsuzluk operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Adana'da düzenlenen uyuşturucu, yolsuzluk ve sahte reçete operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest kalan sağlık müdür yardımcısı hakkındaki iddialar, delil yetersizliği nedeniyle savcılık kararıyla düşürüldü.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu, yolsuzluk ve sahte reçete operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest kalan sağlık müdür yardımcısı hakkındaki iddialar, delil yetersizliği nedeniyle savcılık kararıyla düşürüldü.

Adana merkezli 5 ilde 19 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen operasyonda, 49 kişi gözaltına alınmış, 18 kişi tutuklanmıştı. Geri kalanlar ise denetimli olarak serbest bırakılmıştı. Operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı Yüksel Coşkun'un hakkındaki denetimli serbestlik de savcılık kararıyla kalkarken, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar da çıkarak, davası düşürüldü.

Operasyon kapsamında diğer gözaltına alınanlar için ise 12 Temmuz 2021 tarihinde mahkemenin görülmesine karar verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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