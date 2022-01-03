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Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

ADANA (İHA) - Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesinde ikamet eden 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden evlerinde narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Aramada 10 kilo 370 gram kubar esrar ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

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