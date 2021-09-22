Son dakika haberleri: 'Danışmanlık ve eğitim hizmeti' merkezine kumar operasyonu - Haberler
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Son dakika haberleri: "Danışmanlık ve eğitim hizmeti" merkezine kumar operasyonu

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Adana'da bir "danışmanlık ve eğitim hizmeti" merkezine düzenlenen kumar operasyonunda 70 kişiye para cezası uygulandı.

ADANA (AA) - Adana'da bir "danışmanlık ve eğitim hizmeti" merkezine düzenlenen kumar operasyonunda 70 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'de bulunan ve girişinde "danışmanlık ve eğitim hizmeti" ibareli tabela bulunan mekanda kumar oynatıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, tombala çekilişi ile kumar oynatıldığını tespit etti.

Ekipler, kumar oynayan 70 kişiye 93 bin 100 lira idari para cezası, kumar oynattığı iddia edilen H.B. ile M.S. hakkında da adli işlem uyguladı.

Adreste yapılan incelemelerde, polis baskınına karşı mekanın giriş kapısının kırılarak açılmasını zorlaştırmak için dışarıya doğru açılır şekilde yapıldığı ve çevresinin güvenlik kameralarınca gözetlendiği tespit edildi.

Öte yandan, mekanın çevresinde gözcüler, damında ise köpek bulundurulduğu öğrenildi.

Bu arada, aynı gruba yönelik 2009'dan itibaren Güven Partisi, Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi Adana İl Teşkilatı, Geleceğin Türkiye Partisi Adana İl Başkanlığı, Çukurova Eğlence ve Konaklama İş Sendikası ve Şans Oyunları Destek Hizmet Kooperatifi Adana Şubesi adı altında kumar oynattıkları gerekçesiyle 210 operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.S. savcılık talimatıyla, adliyeye sevk edilen H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: Danışmanlık ve eğitim hizmeti merkezine kumar operasyonu

Son dakika haberleri: Danışmanlık ve eğitim hizmeti merkezine kumar operasyonu

Son dakika haberleri: Danışmanlık ve eğitim hizmeti merkezine kumar operasyonu

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