Son dakika haberi | 70 yaşındaki Fadime teyzeyi düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi | 70 yaşındaki Fadime teyzeyi düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı

24.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:17
Son dakika haberi | 70 yaşındaki Fadime teyzeyi düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı

Son dakika haberi: MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, su kuyusuna düşen 70 yaşındaki Fadime Uzun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, su kuyusuna düşen 70 yaşındaki Fadime Uzun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alaşehir'in kırsal Caberkamara Mahallesi'nde yaşayan Fadime Uzun, dün bahçesindeki ağacın dalını kesmek için su kuyusunun dubası üzerine çıktı. Dalı kestiği sırada dengesini kaybeden Uzun, dibinde az miktarda su bulunan 3 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Yakınları durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alaşehir Merkez İtfaiye Amirliği ve Yeşilyurt Müfreze ekipleri, Uzun'u düştüğü kuyudan kurtarmak için seferber oldu. Uzun, 1 saatlik çaba sonucu düştüğü yerden kurtarıldı. Olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Uzun, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağındaki kırık alçıya alınan Uzun'un sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

- Manisa

Son dakika haberi | 70 yaşındaki Fadime teyzeyi düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | 70 yaşındaki Fadime teyzeyi düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | 70 yaşındaki Fadime teyzeyi düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | 70 yaşındaki Fadime teyzeyi düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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