Son dakika haber! 5 yıldızlı bir otelin çatı katında çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haber! 5 yıldızlı bir otelin çatı katında çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı / HANIM TÜRK - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: 5 yıldızlı bir otelin çatı katında çıkan yangın korkuttu Boş otelin boş odasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü Antalya'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir oda kullanılamaz hale geldi.

5 yıldızlı bir otelin çatı katında çıkan yangın korkuttu

Boş otelin boş odasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir oda kullanılamaz hale geldi.

Yangın Kiriş Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin otelin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çatı katında bulunan boş odalardan birinde dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık ekibi, itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, pandemi sebebiyle otelde müşterinin bulunmadığı öğrenidi. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yangının neden başladığı araştırılıyor.

Son dakika haber! 5 yıldızlı bir otelin çatı katında çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber! 5 yıldızlı bir otelin çatı katında çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber! 5 yıldızlı bir otelin çatı katında çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber! 5 yıldızlı bir otelin çatı katında çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber! 5 yıldızlı bir otelin çatı katında çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber! 5 yıldızlı bir otelin çatı katında çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANIM TÜRK

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