Son dakika haber | Zonguldak'ta 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haber | Zonguldak'ta 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haber | Zonguldak'ta 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği operasyonda yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği operasyonda yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yüksek faizle borç verilerek tefecilik yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda E.C., M.Ç. ve E.K. gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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