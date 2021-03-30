Son dakika haber: Zonguldak'ta akademisyenlerin yargılandığı FETÖ davasında karar çıktı
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Son dakika haber: Zonguldak'ta akademisyenlerin yargılandığı FETÖ davasında karar çıktı

Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Zonguldak'ta akademisyenlerin yargılandığı FETÖ davasında karar çıktı

Bir son dakika haberine göre ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 15 akademisyen, tutuksuz yargılandıkları davada beraat etti.

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 15 akademisyen, tutuksuz yargılandıkları davada beraat etti.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Bülent Ecevit Üniversitesi eski rektör yardımcısı, dekan ve öğretim görevlilerinin bulunduğu tutuksuz 15 sanık hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklardan bazıları ve avukatlar katıldı.Mahkeme heyeti, tüm sanıkların üzerine atılı suçları işlediklerine dair somut, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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