Son dakika haber: Zonguldak'ta akademisyenlerin yargılandığı FETÖ davasında karar çıktı

Bir son dakika haberine göre ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 15 akademisyen, tutuksuz yargılandıkları davada beraat etti.