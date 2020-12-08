Son dakika haber: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
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Son dakika haber: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

08.12.2020 09:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:25
Son dakika haber: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Son dakika haberler... ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk kara sularına iterek, ölüme terk ettiği 16 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk kara sularına iterek, ölüme terk ettiği 16 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekibi, can salı içerisindeki 16 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.


Son dakika haber: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ

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