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Son dakika haber... Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu

Son dakika haber... Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, hafif ticari aracın çarpması neticesinde yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, hafif ticari aracın çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S.(29) idaresindeki 41 FZ 843 plakalı Renault marka hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan G.M. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın kısa süreli şok geçirdi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan G.M., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haber... Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu

Son dakika haber... Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu

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