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Son dakika haber! Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz, İtfaiye Haftası'nı kutladı

AA / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz, İtfaiye Haftası'nı kutladı

Son dakika haberler... Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, "İtfaiye Haftası" nedeniyle itfaiye müdürlüğünü ziyaret etti.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, "İtfaiye Haftası" nedeniyle itfaiye müdürlüğünü ziyaret etti.

Yılmaz, ziyarette, itfaiye personelinin çok önemli görev üstlendiğini söyledi.

Yılmaz, itfaiye personelinin halkın can ve mal güvenliği için 24 saat canla başla çalıştığını ifade ederek, "İtfaiyecilerimiz zor şartlarda mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle çalışmakta. Ülkemizde, geçtiğimiz günlerde yaşanan orman yangınlarında da itfaiyeciliğin önemini bir kez daha anladık. Zaman zaman bir canı kurtarmak pahasına ölümü göze alarak büyük fedakarlık gösteren itfaiyecilerimizi kutluyorum." dedi.

Yılmaz, hafta anısına itfaiye personeline hediye verdi.

AA / Ferhat Kayhan - Son Dakika Haberleri
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