Bağ evi çalışanı, yemeğini geç getiren doktoru önce tüfekle vurdu sonra evini arazi aracıyla yıktı

Balıkesir'in Havran ilçesinde Doktor Ayhan Ağaoğlu'nun sahibi olduğu çiftlikte çalışan S.E, yemeği geç gelince doktorla tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine S.E, tartıştığı doktoru önce tüfekle vurdu, sonra bağ evini arazi aracıyla yıktı.

Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doktor Ayhan Ağaoğlu, çiftliğinde silahlı saldırıya uğradı. İddialara göre, Dr. Ağaoğlu'nun çiftliğinde çalışan bir kişi yemeğini geç getirdi diye tartıştığı doktoru önce tüfek ile vurdu sonra ise bağ evini arazi aracıyla yıktı.

"YEMEĞİ GEÇ GETİRDİN" TARTIŞMASI ÇIKTI

Havran ilçesi kırsal Büyükşapçı Mahallesi'nde Doktor Ayhan Ağaoğlu'nun sahibi olduğu çiftlikte çalışan S.E., doktordan yemek istedi. Yemeği alarak çiftliğe gelen Dr. Ağaoğlu ile çalışanı arasında "Yemeği geç getirdin" tartışması çıktı. Sözlü tartışma büyüdü ve S.E. tüfek ile Dr. Ayhan Ağaoğlu'na ateş açtı. Açılan ateşte Dr. Ağaoğlu ayaklarından yaralandı. Sinirini alamayan S.E. dana sonra arazi aracı ile Ağaoğlu'na ait bağ evini yıkmaya çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın duyulmasından sonra S.E. jandarma tarafından gözaltına alındı. Yaralı doktor Ayhan Ağaoğlu ise Edremit Özel Hastanesinde ameliyata alındı. Ağaoğlu'nun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Şüpheli S.E. jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı