Son dakika... Yangında, 95 yaşındaki kadını sırtında taşıyıp evden çıkaran polise başarı belgesi

SAMSUN (DHA) - SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, evde çıkan yangında mahsur kalan Mevlüde Yılmaz'ı (95) kurtarıp sırtında taşıyan polis memuru Mehmet Parlak ile komiser yardımcısı Dursun Ali Şekerci'yi 'başarı belgesi' ile ödüllendirdi.

Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde, Rıza Kaya'ya ait evin kiler kısmında yangın çıktı. Komşuları, 112 Acil Servis'i arayıp ihbarda bulundu. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Dursun Ali Şekerci ile polis memuru Mehmet Parlak adrese ulaştı. Parlak, evde mahsur kalan Mevlüde Yılmaz'ı sırtında taşıyıp dışarı çıkardı. O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yangında mahsur kalan Mevlüde Yılmaz'ı sırtında taşıyan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Parlak ile olay yerindeki komiser yardımcısı Dursun Ali Şekerci'yi başarı belgesiyle ödüllendirerek tebrik etti.