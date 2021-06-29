Son dakika haber! Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarım arazisini ateşe verdi
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Son dakika haber! Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarım arazisini ateşe verdi

Son dakika haber! Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarım arazisini ateşe verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentine bağlı Burin köyünde Filistinlilere ait onlarca dönüm tarım arazisini ateşe verdi.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentine bağlı Burin köyünde Filistinlilere ait onlarca dönüm tarım arazisini ateşe verdi.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentine bağlı Burin köyünde Filistinlilere ait onlarca dönüm tarım arazisini ateşe verdi. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin yasa dışı inşa edilen Yitzhar yerleşiminin bitişiğindeki Burin köyünün güney bölgesinde onlarca dönüm tarım arazisini ateşe verdiğini ifade etti. Daglas, işgalci İsrail güçlerinin bölge sakinlerinin ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmasını engellediğini açıkladı. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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