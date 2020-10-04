Alman uyruklu İtalyan sığınmacı tarzıyla polisleri alarma geçirdi
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Alman uyruklu İtalyan sığınmacı tarzıyla polisleri alarma geçirdi

04.10.2020 14:31 | Son Güncelleme: 04.10.2020 16:15
Alman uyruklu İtalyan sığınmacı tarzıyla polisleri alarma geçirdi

Şubat ayında Türkiye'ye gelen Alman uyruklu İtalyan vatandaşı, Samsun'da bulunduğu esnada sakalı ve giyim tarzıyla görenleri tedirgin etti. Emniyet ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası sığınmacı olarak Samsun'da bulunduğu ortaya çıkan yabancı uyruklu vatandaş, stilinden dolayı sık sık bu tür olaylar yaşadığını söyledi.

Samsun'un Bafra ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu kırmızı sırt çantalı bir şahısla ilgili aldığı ihbar doğrultusunda harekete geçti. Kemal Paşa Mahallesi'nde dolaştığı sırada şahsı durdurarak inceleme yapan ekipler, şahsın Bafra'ya otomobili ile geldiğini, İsaklı Mahallesi Bafra Devlet Hastanesi karşısında aracını park ettiğini belirledi.

11 KASIMA KADAR İZİNLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yabancı uyruklu şahısla birlikte otomobilin yanına giden ekipler burada şahsın pasaportunda ve otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemede, şahsın Alman uyruklu İtalyan vatandaşı ve doktor olduğu, 16 Şubat 2020 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı ve pandemi dolayısıyla 11 Kasım 2020 tarihine kadar izinli olduğu belirlendi.

TARZINDAN DOLAYI DAHA ÖNCE DE ŞÜPHE UYANDIRMIŞ

Türkiye'de bulunma nedeninin ise iltica talebinde bulunmak olduğunu söyleyen şahıs, sakalı ve kıyafetinden dolayı bu tür olayların başına geldiğini belirtti. İsminin Daniel olduğu öğrenilen şahıs, yapılan incelemelerin ardından serbest bırakıldı.

Alman uyruklu İtalyan sığınmacı tarzıyla polisleri alarma geçirdi
Alman uyruklu İtalyan sığınmacı tarzıyla polisleri alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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