Son dakika haber... UTV kazasında hayatını kaybeden genç, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haber... UTV kazasında hayatını kaybeden genç, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... UTV kazasında hayatını kaybeden genç, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gezmek için gittikleri ormanlık alanda, UTV ile yoldan çıkarak 30 metre yüksekten şarampole yuvarlandıktan sonra hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gezmek için gittikleri ormanlık alanda, UTV ile yoldan çıkarak 30 metre yüksekten şarampole yuvarlandıktan sonra hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi Cevizlik mevkiinde bulunan ormanlık alandaki toprak yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mert Kesgin (23), Ömer Faruk Kapıcıoğlu (23) ve arkadaşları UTV ve ATV'lerle gezmek için ormanlık alana gitti. Ormandan dönerken Mert Kesgin yönetimindeki 41 AFF 975 plakalı UTV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen UTV'de bulunan Ömer Faruk Kapıcıoğlu hayatını kaybederken, Mert Kesgin yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mert Kesgin Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ömer Faruk Kapıcıoğlu'nun cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Ömer Faruk Kapıcıoğlu'nun cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kapıcıoğlu'nun cenazesi evinin önünde kılınan cenaze namazı sonrasında İhsaniye Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kapıcıoğlu'nun ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenaze namazı sırasında, Kapıcıoğlu'nun 7 yaşındaki kız kardeşi abisinin fotoğrafına bakarak gözyaşlarına boğuldu. Tabutun yanında gözyaşı döken yakınlarından bir kadın ise "Yavrum gel, gitme" diyerek gözyaşı döktü. - KOCAELİ

Son dakika haber... UTV kazasında hayatını kaybeden genç, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber... UTV kazasında hayatını kaybeden genç, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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