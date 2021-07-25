Son dakika haber! Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haber! Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Kent merkezinden Sivaslı ilçesi istikametine giden M.A. yönetimindeki 10 N 5600 plakalı otomobil, Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince üzerinden kimlik çıkmayan yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen kişinin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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