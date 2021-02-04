Sokak ortasında tartıştığı eşini silahla vuran kişi intihar etti
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Sokak ortasında tartıştığı eşini silahla vuran kişi intihar etti

04.02.2021 09:22 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:11
Sokak ortasında tartıştığı eşini silahla vuran kişi intihar etti

İstanbul Ümraniye'de sokakta tartıştığı eşine silahla peş peşe ateş eden koca, aynı silahla kendini kalbinden vurdu. Ağır yaralanan çift, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün saat 20.30 sıralarında Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre sokakta karşılaşan Mehmet ve Hatice Helvacı çifti, bir süre sonra tartıştı. Bu sırada Mehmet Helvacı, silahla eşine peş peşe ateş etti. Hatice Helvacı(45) kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Helvacı aynı silahla kalbine ateş etti.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Sağlık ekipleri Mehmet Helvacı'ya uzun süre kalp masajı yaptı. Ağır yaralı Helvacı çifti ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde uzun süre boş kovan aradı. Mehmet Helvacı ambulansta hayatını kaybederken, Hatice Helvacı ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"İKİ ÜÇ EL SİLAH SESİ DUYDUK"

Bir mahalle sakini, "İki üç el silah sesi duyduk. Ondan sonra balkondan baktığımda bir kadının yerde yaralı bir şekilde yattığını gördüm. Ondan sonra bir şahıs daha gördüm, o da yerdeydi. Ambulanslar, ekipler geldi." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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