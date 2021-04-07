Son dakika haber... Uçurumdan yuvarlanan iş makinesinin altında kalan operatör, hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Uçurumdan yuvarlanan iş makinesinin altında kalan operatör, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Aydın AKALIN - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Uçurumdan yuvarlanan iş makinesinin altında kalan operatör, hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre BURSA'nın Harmancık ilçesinde, manyezit madeninde operatör olarak çalışan Halil Bakar (65), kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu, hayatını kaybetti.

BURSA'nın Harmancık ilçesinde, manyezit madeninde operatör olarak çalışan Halil Bakar (65), kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Harmancık ilçesindeki manyezit madeninde meydana geldi. Halil Bakar'ın kullandığı iş makinesi uçurumdan yuvarlandı. Bakar iş makinesinin altında kalırken, işçiler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Halil Bakar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bakar'ın cansız bedeni, ambulansla Harmancık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Son dakika haber... Uçurumdan yuvarlanan iş makinesinin altında kalan operatör, hayatını kaybetti
Son dakika haber... Uçurumdan yuvarlanan iş makinesinin altında kalan operatör, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aydın AKALIN

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