Son dakika haber... Turuncu kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber... Turuncu kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... Turuncu kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Turuncu kategoride yer alan, bölücü terör örgütünün sözde Garzan eyalet sorumlusu Zerdaşt-Navdar kod adlı Samet İçyer etkisiz hale getirildi.

Turuncu kategoride yer alan, bölücü terör örgütünün sözde Garzan eyalet sorumlusu Zerdaşt-Navdar kod adlı Samet İçyer etkisiz hale getirildi.

Eren 11 Operasyonu kapsamında; 14 Haziran 2021 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 1 teröristin, bölücü terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde Garzan eyalet sorumlusu Zerdaşt-Navdar kod adlı Samet İçyer olduğu, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle "turuncu" kategoride yer aldığı tespit edildi.

Teröristin; 21 Haziran 2012 tarihinde, Bitlis/ Merkez/ Ortakapı bölgesinde meydana gelen Yol Kesme olayında, 1 güvenlik korucusunu şehit edilmesi, 1 güvenlik korucusunun yaralanması,1 askeri personel 3 vatandaşın kaçırılması, 6 Ekim 2013 tarihinde Bitlis Merkez Kayalıbağ köyü-Karaca mezrası bölgesinde 7 orman işçisinin alıkonulması, 8 Haziran 2019 tarihinde, Hakkkari'nin Yüksekova ilçesinin Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesine silahlı saldırı olayı, 10 Haziran 2019 tarihinde, Hakkkari'nin Yüksekova ilçesinin Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesi yol inşaatında çalışan işçilere yönelik silahlı saldırı sonucunda 2 vatandaşın şehit edilmesi eylemlerine katıldığı belirlendi. - ANKARA

Son dakika haber... Turuncu kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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