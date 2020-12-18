Son dakika haber... Turgutlu'da jandarmadan "Evde öğreniyorum trafikte uyguluyorum" projesi
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Son dakika haber... Turgutlu'da jandarmadan "Evde öğreniyorum trafikte uyguluyorum" projesi

18.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:36

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma, "Evde öğreniyorum, trafikte uyguluyorum" projesi kapsamında öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim verdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma, "Evde öğreniyorum, trafikte uyguluyorum" projesi kapsamında öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim verdi.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Uzman Jandarma Çavuş Erdal Karlıdağ, EBA üzerinden Derbent Sabiha Erturgut İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Eğitimde öğrencilere, trafik kuralları ve trafikte karşılaşılabilecek riskler konusunda bilgiler verildi.

Son dakika haber... Turgutlu'da jandarmadan 'Evde öğreniyorum trafikte uyguluyorum' projesi
Son dakika haber... Turgutlu'da jandarmadan 'Evde öğreniyorum trafikte uyguluyorum' projesi
Son dakika haber... Turgutlu'da jandarmadan 'Evde öğreniyorum trafikte uyguluyorum' projesi
Son dakika haber... Turgutlu'da jandarmadan 'Evde öğreniyorum trafikte uyguluyorum' projesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 15:39:54. #1.14#
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