Son dakika haber! Tunus'un Tatavin vilayetindeki işsizlik protestoları - Göstericiler valilik binasına girdi

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Gelen son dakika haberine göre Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin vilayetinde, hükümetin Kamur bölgesinde istihdam ve yatırım vaatlerini içeren Kasım 2020'de imzaladığı anlaşmanın yerine getirilmesi için başlayan gösteriler sürüyor.

Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin vilayetinde, hükümetin Kamur bölgesinde istihdam ve yatırım vaatlerini içeren Kasım 2020'de imzaladığı anlaşmanın yerine getirilmesi için başlayan gösteriler sürüyor. Hükümetin anlaşmayı yerine getirmemesini protesto eden göstericiler, Valilik binasına girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nacer Talel