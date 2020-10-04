Son dakika haber... Tunus'ta Kovid-19'dan 45 kişi daha hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Tunus'ta Kovid-19'dan 45 kişi daha hayatını kaybetti

04.10.2020 16:53 | Son Güncelleme: 04.10.2020 16:53
Son dakika haber... Tunus'ta Kovid-19'dan 45 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 artarak 321'e yükseldi.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 artarak 321'e yükseldi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son iki günde ülke genelinde Kovid-19'dan 45 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 209 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 321'e, vaka sayısı da 22 bin 230'a çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 5 bin 32 oldu.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla 2 hafta sürecek yeni tedbirler uygulayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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