Son dakika haber... TÜGŞAV Şırnak Şube Başkanı Türkan iftarda şehit ailesinin evine konuk oldu

Son dakika haberleri... Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Şırnak Şube Başkanı Mert Yiğit Türkan, şehit güvenlik korucusu Hekim Erik'in Silopi ilçesinde yaşayan ailesi ile iftar yaptı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Şırnak Şube Başkanı Mert Yiğit Türkan, şehit güvenlik korucusu Hekim Erik'in Silopi ilçesinde yaşayan ailesi ile iftar yaptı.

Şehidin Şehit Harun Boy Mahallesinde yaşayan kardeşi Orhan Erik'in evine konuk olan Türkan, aile ile görüştü.

İftarın ardından açıklama yapan Türkan, 1996 yılında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Hekim Erik'in kardeşini ziyaret ettiklerini belirtti.

Türkan, "Genel merkezimizce alınan karar doğrultusunda pandemi kurallarına uygun bir şekilde şehit yakınlarımızın evlerini ziyaret ediyoruz. Onların kapılarını her zaman çalacağız." dedi.

Ziyaretten memnuniyet ve gurur duyduğunu ifade eden Erik de, "Vatan için bedel ödemeye hazırız." dedi.

Erik, Vakıf yetkililerine teşekkür ederek, sürekli dayanışma içinde olacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu