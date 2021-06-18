Son dakika haber: Trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber: Trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 yaşındaki Ayaz Mehmet Sarıkaya hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 yaşındaki Ayaz Mehmet Sarıkaya hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde Aydın Ticaret Odası önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AG 376 plakalı kamyonet yolun karşısına bisikleti ile geçmeye çalışan 9 yaşındaki Ayaz Mehmet Sarıkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü, küçük çocuğu aracına alarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Sarıkaya hayatını kaybetti. Sarıkaya'nın ölüm haberini alan ailesi yasa boğulurken, kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Son dakika haber: Trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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