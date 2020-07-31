Son dakika haber: Tilkiyi vurmak isterken kazara dayısını öldürdü Gelen son dakika haberlerine göre SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Cemal Ünlütürk (41) yaylada evinin yakınlarında gördüğü tilkiye tüfekle ateş etmek isterken kazara dayısı Hasan Aksoy'u (43) vurdu.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Cemal Ünlütürk (41) yaylada evinin yakınlarında gördüğü tilkiye tüfekle ateş etmek isterken kazara dayısı Hasan Aksoy'u (43) vurdu. Hasan Aksoy yaşamını yitirirken, Cemal Ünlütürk gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Akyazı ilçesi Kömyatak Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Ünlütürk evinin yakınlarında gördüğü tilkiyi vurmak için eline tüfeğini aldı. Kazara tetiğe dokunan Ünlütürk yanında bulunan dayısı Hasan Aksoy'u vurdu. Ambulans şoförü olan Ünlütürk, kanlar içinde kalan dayısına ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil'e haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Hasan Aksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Aksoy'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Cemal Ünlütürk gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA