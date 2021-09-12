Son dakika haber... 'Ters baktın' kavgasında öldürülen Boran'ın annesi: En ağır cezayı alsınlar

ADANA'da 'ters bakma' meselesinden çıkan kavgada öldürülen Boran Özdemir'in (13) babası Arif (49) ile annesi Raziye Özdemir (45), adalet istediklerini söyledi. Raziye Özdemir, "Oğlumu canice öldürdüler. En ağır cezayı almalarını istiyorum. Bu çocuklar az ceza alırsa yine gidip başkasını bıçaklayacaklar, yine bir annenin canı yanacak. Bu kadar basit olamaz" dedi.

Olay, 1 Eylül sabahı Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. Boran Özdemir, mahalledeki fırının önünde ekmek sırasına girdi. Sırada bekleyen Ö.T.'nin (16), arkasındaki Özdemir'e "Neden ters ters bakıyorsun?" demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ağabeyi Ö.T.'nin sesini duyan N.T. (15), evden aldığı bıçakla fırının önüne geldi. Çıkan arbedede N.T., Özdemir'i göğsünden bıçakladı. Özdemir, kanlar içinde yere yığılırken, Ö.T. ile kardeşi N.T. de olay yerinden kaçtı.

Anne Raziye Özdemir ise komşularının haber vermesiyle olay yerine gittiğini ve oğlunu kanlar içinde yerde yattığını gördüğünü belirterek, "Ne istediniz benim oğlumdan? Onun hiçbir suçu, günahı yoktu. Onlara 'Dolmuşa bakıyorum, size değil' dediği halde katletmişler. Pişman olduklarını söylüyorlar. Pişman olan, bir kişiyi 3 kez bıçaklamaz, başına sopayla vurmaz. Oğlumu canice öldürdüler. En ağır cezayı almalarını istiyorum. Bu çocuklar az ceza alırsa ne olacak? Yine gidip başkasını yaralayacaklar, yine bir annenin canı yanacak. Bu kadar basit olamaz" dedi.