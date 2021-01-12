Son dakika haber! Tekirdağ'da soba ateşinin neden olduğu ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Tekirdağ'da soba ateşinin neden olduğu ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü

12.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:54
Son dakika haber! Tekirdağ'da soba ateşinin neden olduğu ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Malkara'da soba ateşinin neden olduğu ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Malkara'da soba ateşinin neden olduğu ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Erenler Sokak'ta Üzeyir Yelekçi'ye ait evden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının soba ateşinden çıktığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Ömer Çelik Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Cemal Hünal Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Ozan Tufan Samet Aybaba Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Kongre Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Tekirdağ'da soba ateşinin neden olduğu ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 16:57:38. #1.15#
title