Son dakika haber! Tekirdağ'da soba ateşinin neden olduğu ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü
12.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:54
Bir son dakika haberine göre Malkara'da soba ateşinin neden olduğu ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü.
Malkara'da soba ateşinin neden olduğu ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü.
Erenler Sokak'ta Üzeyir Yelekçi'ye ait evden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının soba ateşinden çıktığı belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral