Son dakika haber! Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber ulaştı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasin Evcin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, 29 yaşındaki Helikopter Teknisyen Kıdemli Astsubay Şükrü Karadirek'in şehadet haberini, Osmangazi Mahallesi'nde oturan baba İbrahim ve anne Şerife Karadirek'e ulaştırdı.

Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay