Son dakika haber! Tarık Almış'ın adı Saruhanlı'da yaşatılacak Son dakika güncel haberi... Manisa'da 2016 yılında vefat eden hayırsever iş adamı Tarık Almış'ın ismi, Saruhanlı Belediye meclisinin kararıyla ilçedeki kapalı spor salonuna verildi.

Manisa'da 2016 yılında vefat eden hayırsever iş adamı Tarık Almış'ın ismi, Saruhanlı Belediye meclisinin kararıyla ilçedeki kapalı spor salonuna verildi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geçmişte Saruhanlı'daki üzüm işletmesinde onlarca kişiye iş imkanı sağlayan ve ilçedeki meslek lisesini yaptıran Tarık Almış'ın adını yaşatmak istediklerini belirtti. Bu kapsamda Saruhanlı Belediyesine ait kapalı spor salonuna, Belediye Meclisinin kararıyla Tarık Almış'ın ismini verdiklerini dile getiren Bilgin, "Sporcu kimliğiyle de tanınan Tarık ağabeyimizi asla unutmayacağız" dedi.

İş hayatına 1971'de Mahmut Şentürk ile ortak olarak atılan, 55 yıldır üzüm, pamuk ve iplik sektörlerinde faaliyet gösteren Almış, spor adamlığı ve hayırseverliğiyle de tanınıyordu. Yardımları nedeniyle TBMM Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilen Almış, 1990'lı yıllarda Manisaspor Başkanlığı yaptı. Manisaspor Tarık Almış Tesisleri olmak üzere birçok eseri hizmete sunan iş adamı, ayrıca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden Fair Play Ödülü'nü de almıştı.

Tarık Almış, 2016 yılında tedavi gördüğü Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat etmişti. - MANİSA

Kaynak: İHA