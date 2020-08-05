Son dakika haber | Taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
05.08.2020 15:39 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:23
Elazığ'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ökkeş Çalışıcı idaresindeki 23 T 0465 plakalı taksi, Mustafa Paşa Mahallesi Orduevi kavşağında, Ahmet Gündüz'ün kullandığı 23 EU 722 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan taksi, refüjdeki trafik uyarı levhasına çarparak durabildi.
Kazada, takside bulunan 2 çocuk ve bir kadın yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA