Son dakika haber | Taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ökkeş Çalışıcı idaresindeki 23 T 0465 plakalı taksi, Mustafa Paşa Mahallesi Orduevi kavşağında, Ahmet Gündüz'ün kullandığı 23 EU 722 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan taksi, refüjdeki trafik uyarı levhasına çarparak durabildi. Kazada, takside bulunan 2 çocuk ve bir kadın yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA