Babasından dayak yiyen 15 yaşındaki kız, kendini 4. kattan boşluğa bıraktı

Önceki gün Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde iddiaya göre Ayşegül Ş. ile babası H.Ş. arasında gece saat 01.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

BOĞAZINI SIKINCA BALKONDAN ATLADI

Baba H.Ş., darbettiği kızı Ayşegül Ş.'nin boğazını sıkmaya başladı. Bunun üzerine Ayşegül Ş., 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Atlayan kız park halindeki bir otomobilin üzerine ve ardından asfalt zemine düştü. Çocuğun annesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, caddede bulunan vatandaşlar yardımına koştu.

DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan kız, çevredeki vatandaşlar tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde belinde kırıklar olduğu belirlenen kız, Sarıyer'deki başka bir hastaneye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan baba H.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan baba cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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