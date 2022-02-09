Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE TEK KATLI BİNADAKİ YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

SULTANBEYLİ'de tek katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Zaman zaman patlamalar meydana gelen binadaki yangın, çevrede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte söndürülen yangın sonucu binada hasar oluştu.

Battagazi Mahallesi Hasırcı Sokak'ta bulunan 4 daireli tek katlı binanın çatı katında saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Uyarılar üzerine bina boşaltıldı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın çevrede paniğe neden oldu.

Öte yandan, bazı vatandaşlar ise yangın anlarını cep telefonları ile kaydetti.