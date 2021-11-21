Sultanbeyli'de babasının otomobilini kaçıran çocuk dehşet saçtı: 1 yaralı - Haberler
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Sultanbeyli'de babasının otomobilini kaçıran çocuk dehşet saçtı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultanbeyli'de babasının şirket otomobilini kaçıran çocuk, 3 katlı binanın bahçe boşluğuna düştü.

Sultanbeyli'de babasının şirket otomobilini kaçıran çocuk, 3 katlı binanın bahçe boşluğuna düştü. Kazadan sonra araç içerisinde bulunan 5 çocuktan 4'ü olay yerinden kaçtı, 1 çocuk ise hafif yaralandı. Kaza ve çocukların kaçma anı saniye saniye binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Gürbüz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babasının 34 DIB 904 plakalı Fiat marka şirket aracını kaçıran ve 4 arkadaşını da yanına alan çocuk, cadde üzerinde hızlı bir şekilde ilerlediği sırada kaldırıma çarparak 3 katlı apartmanın bahçe boşluğuna düştü. Kaza sonrası araç içerisinden çıkan 5 çocuktan 4'ü olay yerinden kaçarken, 1 çocuk hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan 4 çocuğu bulmak için arama başlattı. Kaza ve çocukların olay yerinden kaçış anı, çarptıkları binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza anında cadde üzerinde kaldırımda yürüyen Muhammet Uğrak, "Ben caddenin yukarı tarafından geliyordum. Araba da karşıdan son ses müzikle süratli bir şekilde geliyordu. Daha sonra kaldırıma çarparak direğe vurdular. Çocuklardan birisi kafasından yaralanmıştı, diğerleri de arabadan çıkıp kaçıp gittiler. Yaralı olan çocuğu ambulans ile hastaneye götürdüler" dedi. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de babasının otomobilini kaçıran çocuk dehşet saçtı: 1 yaralı

Sultanbeyli'de babasının otomobilini kaçıran çocuk dehşet saçtı: 1 yaralı

Sultanbeyli'de babasının otomobilini kaçıran çocuk dehşet saçtı: 1 yaralı

Sultanbeyli'de babasının otomobilini kaçıran çocuk dehşet saçtı: 1 yaralı

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