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Son dakika haber: Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (7)

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber: Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (7)

Son dakika haberi... ALİYEV'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONUCumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ALİYEV'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' temennilerini iletti.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Politika, Haber

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