Son dakika haber: Siyasilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajları (7)
Demirören Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi... ALİYEV'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONUCumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ALİYEV'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' temennilerini iletti.
Demirören Haber Ajansı - Politika