Son dakika haber... Siverek'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haber... Siverek'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

14.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:51
Son dakika haber... Siverek'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber: ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen otomobildeki Ekrem Karadağ öldü, 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen otomobildeki Ekrem Karadağ öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Dönemeç Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Karadağ yönetimindeki 23 HE 230 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan birbiriyle akraba olan Mehmet, Eymen, Metin ve Ekrem Karadağ, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ekrem Karadağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karadağ'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

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