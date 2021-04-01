Son dakika! Öğrenciler ünlü ressamların eserlerinin röprodüksiyonunu yaparak sergi açtı
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Son dakika! Öğrenciler ünlü ressamların eserlerinin röprodüksiyonunu yaparak sergi açtı

Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Şehit Üsteğmen Ahmet Konuk Sever Ortaokulunda okuyan öğrenciler, ünlü ressamların 200 eserinin röprodüksiyonunu yaparak, sergi açtı.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Şehit Üsteğmen Ahmet Konuk Sever Ortaokulunda okuyan öğrenciler, ünlü ressamların 200 eserinin röprodüksiyonunu yaparak, sergi açtı.

Okulda 5 yıl önce göreve başlayan görsel sanatlar öğretmeni Esin Polat'ın desteğiyle tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle resim yapmayı öğrenen öğrencilerden 12'si farklı uygulamalarla yeteneklerini geliştirdi.

Öğrenciler önce seçtikleri ressamların hayatını ve eserlerini araştırdı. Bir yıl süren çalışma sonucu ünlü ressamlara ait 200 eserin röprodüksiyonunu yapan öğrenciler, hazırladıkları resimleri ilçedeki Sanat Sokağı'nda açtıkları sergide beğeniye sundu.

Okul müdürü Ahmet Mete gazetecilere, öğretmen ve öğrencilerin bu sergiyi düzenlemek için canla başla çalıştığını belirterek, ilçedeki ortaokul öğrencilerinin bu güzel eserleri ortaya çıkarmalarının çok önemli ve kayda değer bir başarı olduğunu söyledi.

"Amacımız yetenekli öğrencilerimizi ortaya çıkarmak"

Görsel sanatlar öğretmeni Esin Polat da hazırladıkları eserleri vatandaşların beğenisine sunduklarını ifade etti.

"Silopi'yi sanatla buluşturmanın en iyi becerilerinden birisidir bu sergimiz. Amacımız yetenekli öğrencilerimizi ortaya çıkarmak." diyen Polat, vatandaşların sergiyi gezmesi, duygu ve düşüncelerini kendileri ile paylaşmasından mutluluk duyduklarını, duygulandıklarını aktardı.

Polat, serginin büyük ilgi gördüğünü dile getirerek, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmesini istediklerini kaydetti.

Öğrencilerden Berivan Kutluk, ünlü ressamların eserlerini canlandırmanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

Kutluk, "Amacımız yeteneğimizi göstermek. Önceden bu yeteneğimizin olduğunu bilmiyorduk. Görsel sanatlar öğretmenimiz sayesinde yeteneğimizi keşfettik." diye konuştu.

Son dakika! Öğrenciler ünlü ressamların eserlerinin röprodüksiyonunu yaparak sergi açtı
Son dakika! Öğrenciler ünlü ressamların eserlerinin röprodüksiyonunu yaparak sergi açtı
Son dakika! Öğrenciler ünlü ressamların eserlerinin röprodüksiyonunu yaparak sergi açtı
Son dakika! Öğrenciler ünlü ressamların eserlerinin röprodüksiyonunu yaparak sergi açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

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