Son dakika haber | Şirin Dilan Erdoğdu'ya yönelik cinsel istismar davası başladı

ANKARA (İHA) - Başkent'te zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu'ya cinsel istismar davası başladı. Hakim karşısına çıkan sanık Muhammet Burak Eroğlu, kimseye zorla bir şey yapmadığını iddia etti.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuk sanık Muhammet Burak Eroğlu hazır bulunurken, mağdur Şirin Dilan Erdoğdu ise Adli Gözlem Odası'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Duruşmada sanık Eroğlu, Şirin'e zorla bir şey yapmadığını, iki medeni insan gibi tanışıp görüştüklerini öne sürerek, "Saldırı gibi bir durum söz konusu değil. Hep iyi niyetli oldum. Ona asla zarar vermedim. Engelli olduğunu bilmiyordum. Olayı internetten görünce şok oldum ve korktum. Kendisini evden göndermek istedim ama gitmedi. Suçsuzum" dedi.

"Evlenelim, ben sana bakarım"

Şahsın kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını söyleyen mağdur Şirin Dilan Erdoğdu ise, "Serkan diye birisi beni tehdit ediyordu. Ben de Burak'tan yardım istedim. O da bana 'Gel ben tek yaşıyorum, seninle evleniriz. Ben sana bakarım' diyerek beni kandırdı. Sonradan öğrendiğimde kendisi evliymiş zaten. Sonradan Burak'la buluştum, beni evine götürdü. Oturduk sohbet ettik, sonra biraz dokundu, çok utandım. Eve geri dönmek istemedim, korktum ailem döver beni diye. Benimle cinsel ilişkiye girmek istedi ama ben istemedim. Beni öperken videoya almış, polisler söyledi. Evi aramaya polisler gelince beni depo gibi bir yere sakladı. Sonra zorla göndermeye çalıştı ve boğazımı sıktı" dedi.

Sanık ve mağdurun ifadelerini dinleyen iddia makamı, suçun vasfı gereği sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Adli kontrol hükümlerinin yeterli olduğuna kanaat getiren mahkeme, bu talebi reddetti. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beden ve ruh sağlığı bakımından mağdurun kendisini savunup savunamayacağı konusunda gelecek raporun beklenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 29 Nisan tarihine erteledi.

Ankara'nın Batıkent semtinde yaşanan olayda zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu, annesinden habersiz sosyal medyada tanıştığı Muhammet Burak Eroğlu'yla buluştu. Şirin'i arabayla eve götüren sanık Eroğlu, iddiaya göre Şirin'e cinsel istismarda bulundu ve zorla alıkoydu. Şirin'den haber alamayan ailesi polise haber verdi ve kayıp ilanı çıkarıldı. Kaybolmasından 16 saat sonra Eryaman'da bir parkta bulunan Şirin, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Yüzde 50 engelli raporu bulunan Şirin Dilan Erdoğdu'nun Muhammet Burak Eroğlu tarafından alıkoyulduğu iddiasıyla dava açıldı. Davada sanık Eroğlu hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden alıkoymak' suçlarından 32 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa