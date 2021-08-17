Son dakika haber! Silivri'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Silivri'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haber! Silivri'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Silivri'de bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Silivri'de bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Selimpaşa istikametinde seyreden otomobil, Araptepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar Veysel D, Ercüment B. ve Emirhan B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cimilli İbo Aleyna Tilki Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mesut Özil Mustafa Er Ozan Tufan Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Silivri'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 18:36:28. #1.14#

title