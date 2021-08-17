Son dakika haber! Silivri'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Silivri'de bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Silivri'de bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Selimpaşa istikametinde seyreden otomobil, Araptepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar Veysel D, Ercüment B. ve Emirhan B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş