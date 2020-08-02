Makas atarak ilerleyen otomobil, zincirlemeye kazaya neden oldu: 18 kişi yaralandı İstanbul Silivri'de makas atarak ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpışarak zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kazada 4'ü çocuk 18 kişi yaralandı.

Silivri'de, sürücüsünün makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobilin, karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Ortaköy Mahallesi köy yolunda yaşandı. İddialara göre, sürücüsünün makas atarak ilerlediği 34 ZYK 29 plakalı otomobil, karşı yönden gelen bir başka otomobille çarpışarak zincirleme trafik kazasına neden oldu. YARALANAN 18 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4'ü çocuk 18 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Silivri ve Beylikdüzü'ndeki hastanelere kaldırıldı. OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Çekici yardımıyla kazaya karışan otomobiller kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: DHA