Cinnet getiren genç, hem öz hem de üvey annesini öldürdükten sonra intihar etti

İstanbul Silivri'de cinnet getiren genç, üvey annesiyle öz annesini öldürüp, durumu bir arkadaşına haber verdikten sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.