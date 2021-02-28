Cinnet getiren genç, hem öz hem de üvey annesini öldürdükten sonra intihar etti
İstanbul Silivri'de cinnet getiren genç, üvey annesiyle öz annesini öldürüp, durumu bir arkadaşına haber verdikten sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dün gece saat 01.00 sıralarında Eski Çanta Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, öz annesi ve üvey annesiyle aynı evde kaldığı öğrenilen Murat Berk isimli genç, öz annesini ve üvey annesini silahla vurarak öldürdü.
ARKADAŞINA TELEFONLA OLANLARI ANLATTI
Bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildiren genç, daha sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiğinde cansız bedenlerle karşılaştı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'na gönderilirdi.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı