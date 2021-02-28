Cinnet getiren genç, hem öz hem de üvey annesini öldürdükten sonra intihar etti
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Cinnet getiren genç, hem öz hem de üvey annesini öldürdükten sonra intihar etti

28.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:27

İstanbul Silivri'de cinnet getiren genç, üvey annesiyle öz annesini öldürüp, durumu bir arkadaşına haber verdikten sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün gece saat 01.00 sıralarında Eski Çanta Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, öz annesi ve üvey annesiyle aynı evde kaldığı öğrenilen Murat Berk isimli genç, öz annesini ve üvey annesini silahla vurarak öldürdü.

ARKADAŞINA TELEFONLA OLANLARI ANLATTI

Bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildiren genç, daha sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiğinde cansız bedenlerle karşılaştı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'na gönderilirdi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Cinnet getiren genç, hem öz hem de üvey annesini öldürdükten sonra intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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