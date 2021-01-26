Son dakika haber | Siirt'te 7 ay tazeliğini koruyan Zivzik narına salgında rağbet arttı
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Son dakika haber | Siirt'te 7 ay tazeliğini koruyan Zivzik narına salgında rağbet arttı

26.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:01
Son dakika haber | Siirt'te 7 ay tazeliğini koruyan Zivzik narına salgında rağbet arttı

Son dakika haber... Siirt'te yetiştirilen Zivzik narı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yoğun talep gördü.

Siirt'te yetiştirilen Zivzik narı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yoğun talep gördü.

Pervari ve Şirvan ilçelerinin bazı köylerinde yetiştirilen, ince kabuğu ve kendine has aromasıyla rağbet gören Zivzik narı, kilogramı 5 liradan alıcı buluyor.

Satıcı Mehmet Kenan Kezer, kış aylarında yoğun talep gören narın 7 ay boyunca bozulmadan tazeliğini koruyabildiğini belirtti.

Zivzik narının büyük emek harcanarak yetiştirildiğini dile getiren Kezer, şöyle konuştu:

"Narın yetiştirilmesi mart ayında çiçek açmasıyla başlıyor. Yaz aylarında bahçelerde toplanmaya başlanan narların arasında iri olanları ayıklanarak hevenk halinde, geri kalanları da kilo ve kasalarla satılıyor. İri taneli ve kendine has aromaya sahip nar, Kovid-19 sürecinde de yoğun talep gördü. Narın bağışıklık sistemine iyi geldiğine inanıldığı için bu süreçte yoğun tüketiliyor. Yıllardır iş yerinde kasalar halinde sattığımız bu ürünü il dışından talepte bulunan müşterilere de kargoyla gönderiyoruz."

Komisyoncu Emin Şen de ciddi emek harcanarak yetiştirilen Zivzik narına salgın sürecinde talep artığını aktararak, kalitesine göre toptan kilogramının 4 liradan, perakende de 5 ile 6 lira arasında alıcı bulduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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