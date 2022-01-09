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Son dakika haber: "Sen benim hasmıma benziyorsun" diyerek silahını çıkarıp vurdu

Son dakika haber:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da bir şahsın "Sen benim hasmıma benziyorsun" diyerek silahla vurduğu 21 yaşındaki genç yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir şahsın "Sen benim hasmıma benziyorsun" diyerek silahla vurduğu 21 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesinde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Y.'nin (21) yanına gelen kimliği belirsiz bir şahıs, "Sen benim hasmıma benziyorsun" diyerek belinden çıkardığı tabancayla gence ateş açarak kaçtı. Bacağından yaralanan Halil Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganın peşine düştü. - SAMSUN

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