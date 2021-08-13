Son dakika haber... Selde hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri enkazdan çıkartılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Selde hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri enkazdan çıkartılıyor

Son dakika haber... Selde hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri enkazdan çıkartılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel afetinin ardından enkazın altında kalanların cenazeleri AFAD ekiplerince çıkartılıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel afetinin ardından enkazın altında kalanların cenazeleri AFAD ekiplerince çıkartılıyor.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı. En büyük hasarın yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele kapılanlar ve enkaz altında kalanların kurtarılmasıyla ilgili çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Kastamonu-Bozkurt karayolu üzerinde ilçe merkezine 20 kilometre kala Isırganlık mevkisinde sele kapılan araç ile ilgili çalışma yürüttü. Sele kapılan araçta bulunan 40-45 yaşlarındaki erkek cesedine Çorum AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucunda ulaştı. Kayalıkların arasından alınan cenaze, Çorum AFAD ekiplerince sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayrıca ekipleri, Abana ilçesinde Ezine Çayı üzerinde de arama kurtarma faaliyeti yürütüyor. Bu kapsamda sel sularıyla Karadeniz'e kadar sürüklenen bir cenaze, ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bölgede halen enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(Vedat Yunus İkizoğlu-Muhammed Muttalip Yalçın/İHA)

Son dakika haber... Selde hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri enkazdan çıkartılıyor
Son dakika haber... Selde hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri enkazdan çıkartılıyor
Son dakika haber... Selde hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri enkazdan çıkartılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde konuştu: (2)
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde konuştu: (2)
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir.
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Üner Onur Akay Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Mete Gazoz Burak Yılmaz Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Selde hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri enkazdan çıkartılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 14:01:42. #1.16#

title